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  • Алсу снялась в роскошной фотосессии с повзрослевшими дочерьми

Алсу снялась в роскошной фотосессии с повзрослевшими дочерьми «Неужели это мои...»

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Алсу

ФОТО: Scanpix

Поклонникам певицы понравились новые снимки.

Певица Алсу стала героиней нового выпуска модного глянцевого журнала, для которого приняла участие в красивой съемке, пишет Zen. Компанию 35-летней артистке составили ее дочки, 11-летняя Сафина и 10-летняя Микелла.

Алсу написала в микроблоге: «Как же быстро летит время... Неужели это мои...»

Поклонникам певицы очень понравилась семейная фотосессия: «Ого, уже такие взрослые... Красавицы!», «И я удивлена, что это дети Алсу! А Алсу все та же девушка, даже еще моложе стала выглядеть, браво!», «Неужели ваши девочки уже выросли в таких красавиц! Цветочки ваши!» — восхищаются пользователи Instagram.

 

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Напомним, Алсу и ее супруг, 40-летний бизнесмен Ян Абрамов, воспитывают троих детей: кроме Сафины и Микеллы, у них есть сын Рафаэль, которому недавно исполнилось два года. Мальчика Алсу прячет от публики и не публикует его фотографий.

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