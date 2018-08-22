Алсу снялась в роскошной фотосессии с повзрослевшими дочерьми

Певица Алсу стала героиней нового выпуска модного глянцевого журнала, для которого приняла участие в красивой съемке, пишет Zen. Компанию 35-летней артистке составили ее дочки, 11-летняя Сафина и 10-летняя Микелла.

Алсу написала в микроблоге: «Как же быстро летит время... Неужели это мои...»

Поклонникам певицы очень понравилась семейная фотосессия: «Ого, уже такие взрослые... Красавицы!», «И я удивлена, что это дети Алсу! А Алсу все та же девушка, даже еще моложе стала выглядеть, браво!», «Неужели ваши девочки уже выросли в таких красавиц! Цветочки ваши!» — восхищаются пользователи Instagram.

A post shared by ALSOU (@alsou_a) on Aug 17, 2018 at 1:33am PDT