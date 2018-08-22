Вы всю жизнь неправильно используете ящик под плитой, и вот почему

На самом деле его истинное предназначение в том, чтобы... оставлять еду теплой в течение продолжительного периода времени! Этот факт был шокирующим и для нас тоже, ведь мы, как и все, использовали его просто как еще одну полочку, пишет Zen.Yandex.ru.

Представьте вариант — вы приготовили суп, поели его с детьми, но муж еще не пришел с работы. Вместо того, чтобы оставить кастрюлю на плите или поставить ее в холодильник, а потом разогреть, просто поставьте кастрюлю на эту полочку, и суп останется теплым!