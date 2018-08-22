Ср, 22.08.2018
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Вы всю жизнь неправильно используете ящик под плитой, и вот почему

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Электрическая плита.

ФОТО: Postimees.ee

Не многие знают, как правильно использовать ящик под печью. Чаще всего он забит разными ненужными вещами, ведь не всем удобно хранить там кастрюли и сковородки. Давайте узнаем, как именно можно использовать этот ящик с максимальной эффективностью.

На самом деле его истинное предназначение в том, чтобы... оставлять еду теплой в течение продолжительного периода времени! Этот факт был шокирующим и для нас тоже, ведь мы, как и все, использовали его просто как еще одну полочку, пишет Zen.Yandex.ru.

Представьте вариант — вы приготовили суп, поели его с детьми, но муж еще не пришел с работы. Вместо того, чтобы оставить кастрюлю на плите или поставить ее в холодильник, а потом разогреть, просто поставьте кастрюлю на эту полочку, и суп останется теплым!

Самое удивительное, что во всех инструкциях к плитам написано, для чего нужен этот ящик, но никто не использует его по назначению! 

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