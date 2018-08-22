После поцелуя Папы Римского девочка полностью излечилась от рака

Однажды, еще в 2015 году, девочка повстречалась с Папой Франциском просто на улице Рима, и он поцеловал малышку в голову, даже не предполагая о наличии смертельного заболевания у нее. Однако с тех пор девочка начала себя лучше чувствовать, а результаты анализов показывали, что с каждым разом количество лейкоцитов-гистиоцитов становилось все меньшим. А через три года после той чудесной встречи обследование показало, что девочка абсолютно здорова. Сейчас маленькая Жанна готовится к школе, как и все дети ее возраста – для нее все страхи уже позади.