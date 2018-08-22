В США умерла актриса Барбара Харрис 

Барбаре Харрис было 83 года. Она умерла от рака легких. Последние недели перед смертью актриса находилась в хосписе и, по словам Халперн, оставалась остроумной и активной до конца.

«А что мне делать, просто ждать, пока умру?» — говорила Харрис медсестрам, вспоминает ее подруга.

Барбара Харрис прославилась как бродвейская актриса. Ее театральные роли принесли ей такие премии, как «Тони» и Obie.