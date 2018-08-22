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  • Крепче держись! Дуэт «ПараТайн» снял в Таллинне эффектный видеоклип

Крепче держись! Дуэт «ПараТайн» снял в Таллинне эффектный видеоклип Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

Дуэт «ПараТайн» на исходе лета порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Тайны».

«Это лето было самым теплым и незабываемым для многих из нас! Его частичку мы и запечатлели в нашем новом клипе», – рассказали артисты о своей новой работе. 

Клип и в самом деле получился по-летнему ярким. В съемках приняли участие иллюзионист Дмитрий Зорин, диджей Денис Кораблев и другие эстонские знаменитости.

Несмотря на уходящее лето, не забывайте, что все самое лучшее еще впереди! Смотрите и оценивайте новый клип группы «ПараТайн»!

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