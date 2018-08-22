Крепче держись! Дуэт «ПараТайн» снял в Таллинне эффектный видеоклип Смотрите видео!
22 августа 2018, 9:54
Дуэт «ПараТайн» на исходе лета порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Тайны».
«Это лето было самым теплым и незабываемым для многих из нас! Его частичку мы и запечатлели в нашем новом клипе», – рассказали артисты о своей новой работе.
Клип и в самом деле получился по-летнему ярким. В съемках приняли участие иллюзионист Дмитрий Зорин, диджей Денис Кораблев и другие эстонские знаменитости.
Несмотря на уходящее лето, не забывайте, что все самое лучшее еще впереди! Смотрите и оценивайте новый клип группы «ПараТайн»!