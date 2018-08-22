Крепче держись! Дуэт «ПараТайн» снял в Таллинне эффектный видеоклип

«Это лето было самым теплым и незабываемым для многих из нас! Его частичку мы и запечатлели в нашем новом клипе», – рассказали артисты о своей новой работе.

Клип и в самом деле получился по-летнему ярким. В съемках приняли участие иллюзионист Дмитрий Зорин, диджей Денис Кораблев и другие эстонские знаменитости.