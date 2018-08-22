Во вторник вечером стартовали традиционные киновечера самого большого жилого района Таллинна. Несмотря на штормовой ветер, люди героически обмотались пледами и пришли в импровизированный уличный кинотеатр.
С приветственным словом для жителей Ласнамяэ выступила старейшина района Мария Юферева, после чего на улице был показан фильм, просмотр которого не смог омрачить ледяной порывистый ветер.
В один момент от порывов ветра проекционный надувной экран подкосился и склонился над зрителями. Под улюлюканье народа ведущие ловко вернули его на место, выразив надежду, что в другие дни киновечеров погода все же смилостивится над зрителями «ЛаснаКино».
С 21 по 25 августа в столичном районе Ласнамяэ в четвертый раз проходит серия киновечеров под открытом небом «ЛаснаКино», в рамках которой будут показаны пять кинолент.
Как отмечают организаторы мероприятия, цель «ЛаснaКино» – оживить городское пространство Ласнамяэ, вдохновить горожан использовать потенциал этих мест и познакомить их с Ласнамяэ как местом крутых культурных событий.
Начало каждого киновечера – в 20:30. Перед показом фильма проходит открытая дискуссия с экспертами по затрагиваемым в фильме темам. Модераторами выступают участники ласнамяэского молодежного клуба «Актив», которые проведут обсуждение как на эстонском, так и на русском языке.
25 августа по окончании фильма всех ждет огненное шоу от театра Kelfirius!