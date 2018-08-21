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  • Галерея: в столице полным ходом идет подготовка к фестивалям

Галерея: в столице полным ходом идет подготовка к фестивалям Танцевальная волна накрыла Таллинн!

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Уже завтра в Таллинне на Певческом поле пройдет фестиваль «Танцевальная волна», на котором выступят Вера Брежнева, Serebro и другие гости из России.

В четверг эстафету подхватит фестиваль We Love The 90s, который будет греметь в столице три дня, а уже в воскресенье на Певческом поле пройдет «День Ласнамяэ».

Смотрите в нашей галерее, как таллиннское Певческое поле готовится к приему гостей!

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