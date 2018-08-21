Что случилось? Юлия Волкова сама не своя прилетела в Таллинн и быстро скрылась в Mercedes

Сегодня, 21 августа, в 19:50 рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Таллинн прибыла известная всем Юлия Волкова. Популярность артистка приобрела, будучи солисткой некогда мегапопулярного лесби-дуэта t.A.T.u. Теперь же Волкова и Катина не общаются и гастролируют отдельно друг от друга.