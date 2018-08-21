Что случилось? Юлия Волкова сама не своя прилетела в Таллинн и быстро скрылась в Mercedes Галерея!
21 августа 2018, 21:25
Сегодня, 21 августа, в 19:50 рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Таллинн прибыла известная всем Юлия Волкова. Популярность артистка приобрела, будучи солисткой некогда мегапопулярного лесби-дуэта t.A.T.u. Теперь же Волкова и Катина не общаются и гастролируют отдельно друг от друга.
В эстонскую столицу артистка пожаловала с деловым визитом - уже завтра, 22 августа, певица выступит на фестивале «Танцевальная Волна на таллиннском Певческом поле, куда можно купить билеты в Piletilevi.
Помимо Волковой на фестивале выступят и другие известные коллективы и артисты: Serebro, Вера Брежнева, Virus и «Поднимаем Руки Вверх!».
Смотрите, с кем Юля Волкова приехала в Таллинн и на каком транспорте артистку повезли в отель!