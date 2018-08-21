В Таллинне! Приходи бить посуду и слушать песни Цоя в исполнении группы «Идеальные люди»

Эмоции без границ — это благотворительное мероприятие, на котором выступит местная рок-группа «Идеальные люди». Это то самое пространство, где можно без зазрения совести побить тарелки об стену, а затем из осколков составить крутую мозаику. Вы можете писать на тарелках пожелания на счастье, или же написать то, что желаете отпустить из своей жизни. Наконец-то можно дать волю эмоциям и вдоволь повеселиться!

В этот вечер Bar-bufee Nikolay испечёт сытные пироги, Mom Bakery организует кейтеринг, а АLVIK OÜ предоставит напитки. Будет, чем подкрепиться! Мозаику будут собирать под руководством нарвской художницы Лены Колли, а волонтёры из Youth Club Active помогут нам в организационных вопросах. Помещение предоставлено руководством Ülemiste City.

Мероприятие состоится 25 августа по адресу Sepapaja 10, в 17:00.

Стоимость билета - 6€.

NB! Обязательно возьмите с собой несколько тарелок, потому что наших на всех ТОЧНО не хватит!