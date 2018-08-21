Огонь! Татьяна Буланова снялась в клипе Монеточки (ВИДЕО)

По некой причине многие артисты прекращают снимать пафосные клипы и предпочитают возвращать зрителей в лихие 90-е. Певица Монеточка и ее команда не стала исключением. Сегодня она представила на суд публики новый клип на композицию «90», которая вошла в альбом «Раскраски для взрослых».

В качестве режиссера и автора сценария проекта выступил журналист Михаил Идов. Идов стал первым, кто опубликовал у себя некоторые кадры из нового видео певицы. В нем можно увидеть подругу Монеточки певицу Гречку, Евгения Федорова, Мистера Малого и даже кинокритика Станислава Зельвенского. Неожиданностью для многих стало появление в кадре Татьяны Булановой, которая, по всей видимости, решила поддержать своим присутствием талантливую молодежь. С первых кадров работы можно понять, что клип снимался по мотивам фильма Сергея Бодрова «Брат».

Напомним, 20-летняя Елизавета Гардымова (именно так Монеточку зовут вне сцены) громко воровалась в российский шоу-бизнес, ловко подвинув с большой сцены более опытных артистов. Сегодня песни молодой исполнительницы звучат чуть ли не из каждого «утюга». По поводу ее творчества высказываются более старшие и опытные коллеги.

Многие до сих пор пытаются разгадать: в чем заключается феномен этой девушки с нежным, почти детским голосом. Возможно, это песни, которые близки не только подросткам, а, может, простота в подачи своего образа и отсутствие всякого пафоса.

Недавно Земфира неоднозначно отозвалась о творчестве Монеточки. Певица оценила тексты песен младшей коллеги, правда, нелестно отозвалась о ее голосе, назвав его «омерзительным». Елизавета не стала отвечать на выпад Земфиры в свой адрес.