Скоро в продаже в Эстонии: алкогольный напиток «Испанская ракета»
21 августа 2018, 18:26
Скоро на «Испанской ракете» можно будет «улететь в космос», если такой алкогольный напиток появится на прилавках магазинов Эстонии. И это вам не шуточки...
Сейчас идет рассмотрение заявления на регистрацию нового бренда - «Испанская ракета» в Эстонии. Некая Жанна Толстикова подала ходатайство Патентный департамент. Судя по всему, планируется выход алкогольного напитка с таким именем и воды, пишет Elu24.
Когда же это произойдет - покажет время.