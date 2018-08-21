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Скоро в продаже в Эстонии: алкогольный напиток «Испанская ракета»

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Põhja-Korea liider Kim Jong-un uurimas mandritevahelist ballistilist raketti Hwasong-15.

ФОТО: AP / Scanpix

Скоро на «Испанской ракете» можно будет «улететь в космос», если такой алкогольный напиток появится на прилавках магазинов Эстонии. И это вам не шуточки... 

Сейчас идет рассмотрение заявления на регистрацию нового бренда - «Испанская ракета» в Эстонии. Некая Жанна Толстикова подала ходатайство Патентный департамент. Судя по всему, планируется выход алкогольного напитка с таким именем и воды, пишет Elu24

Когда же это произойдет - покажет время. 

ФОТО: Patendiamet/kuvatõmmis

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