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49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО

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ФОТО: Кадр из передачи

Вместе с сыном Семеном известная телеведущая и актриса ездила на родину ясновидящей Ванги, надеясь вымолить ребенка. По возвращении в Москву артистка обратилась в клинику, чтобы при помощи современной медицины стать мамой в третий раз, пишет Starhit.

После долгих раздумий 49-летняя телезвезда решилась на рождение третьего ребенка. И, поскольку после расставания с Александром Семиным новую любовь она так и не встретила, Бледанс отважилась на процедуру ЭКО. Примечательно, что сделала она это в присутствии съемочной группы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Эвелина Бледанс с сыном

ФОТО: twitter.com

Как не раз признавалась артистка, воспитывающая шестилетнего «солнечного» сына Семена, в первом браке с юмористом Юрием Стыцковским она мечтала о дочери, но после несчастного случая девочка родилась мертвой. 

«У нас около дома был парк, там стояли красивые лавочки и фонари. Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло. Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым», — вспоминала Эвелина.

ФОТО: Scanpix

Бледанс не скрывает, что даже маленький Сема мечтает о сестренке, а страх быть матерью-одиночкой ее не беспокоит.

«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», – заявила Эвелина.

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