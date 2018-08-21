49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО

После долгих раздумий 49-летняя телезвезда решилась на рождение третьего ребенка. И, поскольку после расставания с Александром Семиным новую любовь она так и не встретила, Бледанс отважилась на процедуру ЭКО. Примечательно, что сделала она это в присутствии съемочной группы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Эвелина Бледанс с сыном ФОТО: twitter.com

Как не раз признавалась артистка, воспитывающая шестилетнего «солнечного» сына Семена, в первом браке с юмористом Юрием Стыцковским она мечтала о дочери, но после несчастного случая девочка родилась мертвой.

«У нас около дома был парк, там стояли красивые лавочки и фонари. Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло. Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым», — вспоминала Эвелина.

ФОТО: Scanpix

Бледанс не скрывает, что даже маленький Сема мечтает о сестренке, а страх быть матерью-одиночкой ее не беспокоит.