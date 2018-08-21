Диджей Avicii посмертно награжден на MTV Video Music Awards

Клип шведского диджея Avicii на песню Lonely Together, записанную вместе с певицей Ритой Орой, стал лучшим танцевальным видео года по версии премии MTV Video Music Awards – 2018. Отметим, что клип получил номинацию в категории "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший танцевальный клип".

Над производством видеоролика, который вышел в сентябре прошлого года, работала украинская студия Kiev Postproduction. Съемки клипа проходили в Киеве, часть сцен снимали на Дарнице, среди локаций есть также Рыбальский мост. Главными героями клипа стали украинский музыкант и экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артем Угодников и его жена Алина.