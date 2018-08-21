От Сенного рынка до площади Свободы в Таллине: фотовыставка откроет вам глаза на многие вещи

До 30 августа на площади Вабадузе открыты три фотовыставки, посвященные 100-летию Эстонии, Латвии и Литвы.
Об истории площади рассказывает скомплектованная Таллинским городским музеем выставка "От Сенного рынка до площади Свободы".
После того, как в начале ХIХ века были ликвидированы земляные укрепления за Харьюскими воротами на образовавшемся пустыре к середине века возник Сеннной рынок. Первым большим зданием на этом месте стала Яановская церковь, строительство которой завершилось в 1867 году. Парадная площадь города стала формироваться здесь с 1910 года, когда к 200-летию капитуляции города перед российскими войсками на площади был установлен памятник Петру Великому
Рига подарила Таллинну выставку фотомастера Ильмарса Знотиньша об истории Латвии и событиях, происходивших в Риге за последнее столетие, Вильнюс - о Литве с момента восстановления независимости.