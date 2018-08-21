Топ-5 романтических мест для двоих, куда нужно поехать прямо сейчас

Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata составили список направлений, где пары обязательно почувствуют себя счастливыми.

Уединение под пальмой

Мальдивы многие считают раем на земле. И это не преувеличение: такое впечатление возникает благодаря километровым уединенным пляжам с тенистыми пальмами и высококлассным комфортным отелям. Расположенный на экваторе Мальдивский архипелаг – это уникальное экзотическое направление среди туристических маршрутов. Почти 1200 островов поражают воображение лазурными лагунами, белым песком и разнообразной растительностью. Особенно ценят Мальдивы поклонники дайвинга и снорклинга, ведь в местных водах обитает самая разная морская живность – от огромных скатов до акул.

Большинство отелей на Мальдивах – люксового уровня. В некоторых не заселяют гостей моложе 15 лет. Кстати, на Мальдивах можно пожениться – даже повторно. Для неженатых пар проводят специальный островной свадебный ритуал, а для женатых – церемонию обновления отношений, хотя отличий между ними почти нет.

Жемчужный остров

Майорка – один из самых популярных островов Испании. Мягкий климат, обилие зелени и разнообразие пляжей привлекают сюда отдыхающих не одну сотню лет. Например, в городе Вальдемосса провели романтическую зиму Фредерик Шопен и Жорж Санд. Именно на Майорке можно прокатиться на старинном поезде и увидеть, как садится солнце на фоне силуэтов дорогих яхт. Один из лучших видов на море открывается с мыса Форментор. Здесь обитает множество птиц. У подножия мыса расположены песчаные пляжи, омываемые кристально чистыми бирюзовыми волнами. Гуляя по столице Пальма-де-Майорке, можно полюбоваться богатой архитектурой, а если отправиться в Магалуф, то сразу окажетесь в эпицентре ночной жизни. Местные клубы уступают разве что соседней Ибице. Главный сувенир на Майорке – это жемчуг. Редкие туристы уезжают отсюда без жемчужных украшений, которые хранят память об отдыхе долгие годы.

Романтика античности

Турция – это гораздо более романтичное направление отдыха, чем кажется на первый взгляд. Например, курорт Сиде очень любили еще 2000 лет назад Марк Антоний и Клеопатра. Они обожали любоваться там закатами. Ну а неподалеку от побережья Мармариса Марк Антоний подарил возлюбленной остров с уникальным песком. Поэтому и Сиде, и Мармарис вполне подойдут для романтического отдыха. Мармарис омывается волнами двух морей – Средиземного и Эгейского. Курорт расположен в гуще хвойных лесов, благодаря чему здесь удивительно легко и приятно дышится. Некоторые туристы считают Мармарис турецким Монако. У набережной всегда пришвартованы дорогие яхты, а в многочисленных дискотеках и барах можно встретить знаменитостей. Нередко известные люди отправляются на отдых и в Бодрум, который считается самым дорогим и фешенебельным курортом Турции. Именно здесь расположены люксовые отели и находятся поля для гольфа. В Бодрум обычно приезжают за лучшим сервисом в Турции и ради общения с отдыхающими, которые понимают толк в настоящем люксовом комфорте.