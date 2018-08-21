Смотри, как в Швеции отправляют в школу маленькую принцессу Эстель

Как сообщает expressen.se, шестилетняя Эстель начала учебу в частной стокгольмской школе Djurgården в эксклюзивном кампусе Manilla, в котором учится всего 740 детей.

Kuueaastane Rootsi printsess Estelle (paremal) läks kooli ФОТО: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY

Учащиеся подготовительного класса, в числе которых была и Эстель, приехали к зданию школы на веселом поезде.

Kuueaastane Rootsi printsess Estelle (vasakul) läks kooli ФОТО: TT NEWS AGENCY / REUTERS

В первый день Эстель привели в школу мать Виктория, отец Даниэль и телохранитель.

Kuueaastane Rootsi printsess Estelle läks kooli. Teda saatsid ta vanemad, kroonprintsess Victoria ja prints Daniel ФОТО: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY

Судя по фотографиям, первый учебный день принцессы прошел весело и в компании друзей.