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Смотри, как в Швеции отправляют в школу маленькую принцессу Эстель

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Старшая дочь кронпринцессы Швеции Виктории и ее мужа принца Даниэля Эстель сегодня, 21 августа, впервые пошла в школу.

Как сообщает expressen.se, шестилетняя Эстель начала учебу в частной стокгольмской школе Djurgården в эксклюзивном кампусе Manilla, в котором учится всего 740 детей.

Kuueaastane Rootsi printsess Estelle (paremal) läks kooli

ФОТО: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY

Учащиеся подготовительного класса, в числе которых была и Эстель, приехали к зданию школы на веселом поезде.

Kuueaastane Rootsi printsess Estelle (vasakul) läks kooli

ФОТО: TT NEWS AGENCY / REUTERS

В первый день Эстель привели в школу мать Виктория, отец Даниэль и телохранитель.

Kuueaastane Rootsi printsess Estelle läks kooli. Teda saatsid ta vanemad, kroonprintsess Victoria ja prints Daniel

ФОТО: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY

Судя по фотографиям, первый учебный день принцессы прошел весело и в компании друзей.

Kuueaastane Rootsi printsess Estelle (vasakul) läks kooli

ФОТО: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY

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