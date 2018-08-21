Смотри, как в Швеции отправляют в школу маленькую принцессу Эстель
21 августа 2018, 16:38
Старшая дочь кронпринцессы Швеции Виктории и ее мужа принца Даниэля Эстель сегодня, 21 августа, впервые пошла в школу.
Как сообщает expressen.se, шестилетняя Эстель начала учебу в частной стокгольмской школе Djurgården в эксклюзивном кампусе Manilla, в котором учится всего 740 детей.
Учащиеся подготовительного класса, в числе которых была и Эстель, приехали к зданию школы на веселом поезде.
В первый день Эстель привели в школу мать Виктория, отец Даниэль и телохранитель.
Судя по фотографиям, первый учебный день принцессы прошел весело и в компании друзей.