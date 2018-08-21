Настя Ивлеева об Элджее: у меня сейчас происходит лучший секс в жизни

Сперва Юрий Дудь спросил Настю о её опыте откровенных съёмок для журнала Maxim. Девушка призналась, что вторая фотосессия далась ей тяжелее первой. Так, телеведущей было трудно показать грудь, и она выгнала из помещения почти всю съёмочную группу.

"Я стесняшка", - сказала Настя.

Настя Ивлеева ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Впрочем, стеснительность не помешала девушке обсудить с Юрием свой интимный опыт. Лучшим сексом в своей жизни девушка назвала секс со своим нынешним бойфрендом Элджеем.

"У меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз, это фантастика", - похвасталась девушка.

Кроме того, Анастасия поведала, что в её сексуальной жизни случались и неудачи.

"Маленький член тоже в моей жизни случался. Слава богу, очень быстро".

Настя Ивлеева ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Секретом удачных интимных отношений телеведущая назвала диалог между партнёрами.

"Залог любых хороших сексуальных отношений — когда вы друг с другом общаетесь".