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  • Настя Ивлеева об Элджее: у меня сейчас происходит лучший секс в жизни

Настя Ивлеева об Элджее: у меня сейчас происходит лучший секс в жизни

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Настя Ивлеева и Элджей

ФОТО: Instagram

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева дала откровенное интервью Юрию Дудю. Девушка рассказала о своих сексуальных предпочтениях, негативном опыте и отношениях с рэпером Элджеем, пишет Лайф.

Сперва Юрий Дудь спросил Настю о её опыте откровенных съёмок для журнала Maxim. Девушка призналась, что вторая фотосессия далась ей тяжелее первой. Так, телеведущей было трудно показать грудь, и она выгнала из помещения почти всю съёмочную группу.

"Я стесняшка", - сказала Настя.

Настя Ивлеева

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Впрочем, стеснительность не помешала девушке обсудить с Юрием свой интимный опыт. Лучшим сексом в своей жизни девушка назвала секс со своим нынешним бойфрендом Элджеем.

"У меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз, это фантастика", - похвасталась девушка.

Кроме того, Анастасия поведала, что в её сексуальной жизни случались и неудачи.

"Маленький член тоже в моей жизни случался. Слава богу, очень быстро".

Настя Ивлеева

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Секретом удачных интимных отношений телеведущая назвала диалог между партнёрами.

"Залог любых хороших сексуальных отношений — когда вы друг с другом общаетесь".

Отметим, что на протяжении всего интервью Настя очень нежно отзывалась о своём любимом человеке. На вопрос Дудя "Что классного в Элджее?" девушка ответила очень лаконично: "Всё".

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