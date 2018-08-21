Настя Ивлеева об Элджее: у меня сейчас происходит лучший секс в жизни

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева дала откровенное интервью Юрию Дудю. Девушка рассказала о своих сексуальных предпочтениях, негативном опыте и отношениях с рэпером Элджеем, пишет Лайф.
Сперва Юрий Дудь спросил Настю о её опыте откровенных съёмок для журнала Maxim. Девушка призналась, что вторая фотосессия далась ей тяжелее первой. Так, телеведущей было трудно показать грудь, и она выгнала из помещения почти всю съёмочную группу.
"Я стесняшка", - сказала Настя.
Впрочем, стеснительность не помешала девушке обсудить с Юрием свой интимный опыт. Лучшим сексом в своей жизни девушка назвала секс со своим нынешним бойфрендом Элджеем.
"У меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз, это фантастика", - похвасталась девушка.
Кроме того, Анастасия поведала, что в её сексуальной жизни случались и неудачи.
"Маленький член тоже в моей жизни случался. Слава богу, очень быстро".
Секретом удачных интимных отношений телеведущая назвала диалог между партнёрами.
"Залог любых хороших сексуальных отношений — когда вы друг с другом общаетесь".
Отметим, что на протяжении всего интервью Настя очень нежно отзывалась о своём любимом человеке. На вопрос Дудя "Что классного в Элджее?" девушка ответила очень лаконично: "Всё".