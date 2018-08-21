С ума сойти, как круто! Город Пярну преподнес крупнейший подарок к столетию Эстонии (ГАЛЕРЕЯ)

«Крупнейший подарок к столетию Эстонской Республики показал, насколько важно ценить свое происхождение и сохранять наследие родного края», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. «Это именно те ценности, которым необходимо в юбилейный год уделять особое внимание, чтобы двигаться дальше на встречу новым столетиям», – добавил Кастерпалу.

Во время концертного представления, состоявшегося 20 августа в Пярну в Валликяэр, в исполнении 700 артистов на сцене были представлены новые произведения народной музыки и танца, основанные на местных преданиях, старинных инструментальных произведениях, песнях и народных играх Пярнумаа. Вниманию публики были представлены и новые танцы.

На сцене выступили Лайне Мяги, Юри Власов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон, Херман Аванди, народные танцоры, исполнители народной музыки, акробаты, глотатели огня и члены Кайтселийта.

Постановщиком представления «Столетняя ночь» является Кайли Вийдас (театр Эндла), автор сценария – Хелле Кирси, художник – Pusa, музыкальный руководитель – Мерике Теппан-Кольк, танцевальный руководитель – Улла Хелин-Менгель, художник по свету – Маргус Вайгур (театр Эндла), видео-художник – Арго Валдмаа (театр Эндла), звуковой оформитель – Юдит Партс, руководитель проекта – Екатерина Пылдотс, технический руководитель – Кайдо Люлль (театр Эндла).

Организацией постановки «Столетняя ночь» руководило Центральное общество народной культуры Пярнумаа.

Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.