Алена Водонаева получила черпно-мозговую травму

Водонаева готова на многое пойти ради хорошего результата. Порой она может рисковать жизнью, как, к примеру, сделала это недавно. Алена получила травму головы во время фотосессии на крыше одного из московских домов, передает Starhit.
В век социальных сетей многие готовы рискнуть ради большого количества «лайков», сделав фотографию в опасном месте. Алена Водонаева решилась на подобный эксперимент. Причем ее целью были не восторженные отзывы подписчиков, а собственное удовлетворение от проделанной работы.
Так, Алена устроила фотосессию на крыше одного из жилых домов в Москва, которая будет опубликована в книге Водонаевой для женщин. Несмотря на непогоду – сильный дождь и грозу, телеведущая мужественно позировала перед камерами. Однако смелость звезды едва не привела к трагедии – поднимаясь по скольким ступеням, она поскользнулась и сильно ударилась головой.
«Искры из глаз, и от удара я начала падать назад. Поза у меня при этом была «сидя на корточках», и находилась я, напоминаю, на самой высокой «ступеньке». А подо мной пол. Где-то там, метра 2,5 вниз лететь», — поделилась Алена.
По словам Водонаевой, ее спас маникюр – телеведущая всегда делает выбор в пользу длинных ногтей. «Я просто чудом своими когтями дикой и необузданной росомахи уцепилась за край этого выхода и секунду держалась только своим маникюром», — продолжила она. После этого Водонаева смогла достичь равновесия, но ударилась головой. Превозмогая боль, страх высоты, терпя непогоду, Алена сделала свое дело, как настоящий профессионал. Теперь мало кто осмелится назвать ее «неженкой»: ради своей цели Алена готова на все.