Алена Водонаева получила черпно-мозговую травму

В век социальных сетей многие готовы рискнуть ради большого количества «лайков», сделав фотографию в опасном месте. Алена Водонаева решилась на подобный эксперимент. Причем ее целью были не восторженные отзывы подписчиков, а собственное удовлетворение от проделанной работы.

Так, Алена устроила фотосессию на крыше одного из жилых домов в Москва, которая будет опубликована в книге Водонаевой для женщин. Несмотря на непогоду – сильный дождь и грозу, телеведущая мужественно позировала перед камерами. Однако смелость звезды едва не привела к трагедии – поднимаясь по скольким ступеням, она поскользнулась и сильно ударилась головой.

«Искры из глаз, и от удара я начала падать назад. Поза у меня при этом была «сидя на корточках», и находилась я, напоминаю, на самой высокой «ступеньке». А подо мной пол. Где-то там, метра 2,5 вниз лететь», — поделилась Алена.