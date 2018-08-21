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Видео: отдыхающая на Средиземном море Вера Брежнева обратилась к жителям Эстонии

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Вера Брежнева - одна из самых ярких и сексуальных артистов на славянском музыкальном Олимпе и 22 августа она выступит на таллиннском Певческом поле в рамках фестиваля «Танцевальная волна». Артистка послала горячий видеопривет своим эстонским поклонникам.

Вера Брежнева - икона русской поп музыки. Брежнева, начавшая карьеру в поп трио ВИА-Гра в 2003 году, поднялась до самых вершин, начав в 2008 году сольную карьеру. Сценические шоу артистки всегда имеют свой неповторимый драйв и задор. Хиты одной из самых главных секс символов России не нуждаются в представлении: "Любовь спасёт мир", "Доброе утро", "Мамочка" и другие песни, которые сделали ее супер звездой российской эстрады.

Уже завтра, 22 августа на столичном Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звезд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.

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