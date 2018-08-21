Видео: отдыхающая на Средиземном море Вера Брежнева обратилась к жителям Эстонии

Вера Брежнева - икона русской поп музыки. Брежнева, начавшая карьеру в поп трио ВИА-Гра в 2003 году, поднялась до самых вершин, начав в 2008 году сольную карьеру. Сценические шоу артистки всегда имеют свой неповторимый драйв и задор. Хиты одной из самых главных секс символов России не нуждаются в представлении: "Любовь спасёт мир", "Доброе утро", "Мамочка" и другие песни, которые сделали ее супер звездой российской эстрады.