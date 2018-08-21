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  • Стриптиз на красной дорожке: самые раздетые гостьи MTV VMA-2018

Стриптиз на красной дорожке: самые раздетые гостьи MTV VMA-2018 Уведите детей от экранов!

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И сами еще подумайте, хотите ли вы увидеть, в чем многие мировые знаменитости появились на церемонии MTV VMA. Сразу предупреждаем, это зрелище не для слабонервных.  

21 августа в Нью-Йорке состоялось вручение премии MTV VMA-2018. Это мероприятие известно, в первую очередь, весьма неоднозначными нарядами гостей — такого вы не увидите ни на «Оскаре», ни на «Грэмми», пишет Woman.

На данной церемонии звезды отчего-то решили, что им можно все, и по-настоящему шокировали своими аутфитами. Если вы подумали, что речь опять пойдет про Дженнифер Лопес и Кайли Дженнер, спешим разочаровать вас.

Дженнифер Лопес

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Первая была удивительно хороша в сверкающем платье Versace, вторая и вовсе выглядела скромницей в наряде Tom Ford.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Даже Мадонна, отметившая на днях свой 60-летний юбилей, не стала шокировать публику выходом в сетчатых колготках и впивающемся в тело боди, а, наоборот, надела платье в пол, да еще и жакет сверху накинула.

ФОТО: Evan Agostini / AP

Градус откровенности в этот вечер повышали Эмбер Роуз, Никки Минаж, Блэк Чайна и Дэша Поланко. Обратите внимание — все эти девушки отличаются весьма внушительными, даже пугающими округлостями. Именно эти пышнотелые знаменитости шокировали своим видом на церемонии. Смотрите галерею!

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