Стриптиз на красной дорожке: самые раздетые гостьи MTV VMA-2018

21 августа в Нью-Йорке состоялось вручение премии MTV VMA-2018. Это мероприятие известно, в первую очередь, весьма неоднозначными нарядами гостей — такого вы не увидите ни на «Оскаре», ни на «Грэмми», пишет Woman.

На данной церемонии звезды отчего-то решили, что им можно все, и по-настоящему шокировали своими аутфитами. Если вы подумали, что речь опять пойдет про Дженнифер Лопес и Кайли Дженнер, спешим разочаровать вас.

Дженнифер Лопес ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Первая была удивительно хороша в сверкающем платье Versace, вторая и вовсе выглядела скромницей в наряде Tom Ford.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Даже Мадонна, отметившая на днях свой 60-летний юбилей, не стала шокировать публику выходом в сетчатых колготках и впивающемся в тело боди, а, наоборот, надела платье в пол, да еще и жакет сверху накинула.

ФОТО: Evan Agostini / AP