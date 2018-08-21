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  • «А кто не гей?»: Соколовский оправдался за шалости с голыми мужиками

«А кто не гей?»: Соколовский оправдался за шалости с голыми мужиками

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Рита Дакота и Влад Соколовский

ФОТО: Instagram

Прежде про выпускников "Фабрики звезд" Риту Дакоту и Влада Соколовского писали и говорили и мало, но стоило паре объявить о разрыве, как их имена замелькали в новостях. Версий их расставания множество. Некоторые даже думают, что всему виной любовь Влада к мужчинам, пишут Dni.ru.

Проводить досуг Влад предпочитал в сугубо мужских компаниях – он устраивал в банях приватные посиделки с танцором Данилом Пономаревым и другими красавцами. Этой традиции пошалить певец не изменил и после того, как стал семейным человеком. Время от времени он выкладывал в соцсетях живописные фото в банных интерьерах – на снимках Влада всегда окружили голые разгоряченные мужики.

"Он с трех лет ходил со мной в Сандуны, – пояснил страсть певца к водным процедурам его отец Андрей Соколовский. – Тусовался в серьезном мужском коллективе. Он как губка впитывал в себя самое лучшее мужское начало. И сейчас научился этим пользоваться".

Поговаривают даже о нетрадиционной ориентации Влада. Мол, нельзя работать на кондитерской фабрике и не попробовать шоколад...

"А кто из шоу-бизнеса в нашей стране, по мнению общественности, не гей?! – возмутился как-то в разговоре с журналистами Соколовский. – Про любого говорят. Я категоричен в этом плане. У "БИС" есть мужская харизма. А на некоторых парней бросишь взгляд – блин, да лучше бы ты девушкой родился!"

Окружение артиста эту скользкую тему с прессой не обсуждает. Однако в приватных беседах говорят, будто Рита застукала Влада с парнями. Якобы поэтому, рассказывая про его измены, она написала слово "девушки" в кавычках.

"Но такое впечатление, что дело тут вовсе не в изменах," – цитирует друга пары"Экспресс-газета". Возможно, для Риты эта история – лишь предлог, дабы после развода получить побольше денег и имущества.

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