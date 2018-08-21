Галстук ведущего «Актуальной камеры» на ETV смутил телезрителей

В социальной сети Facebook распространился кадр с изображением диктора «Актуальной камеры» эстонского государственного телевидения.
Дело в том, что 20 августа, в День восстановления независимости Эстонии Йоханнес Тралла предстал перед камерами в разноцветном галстуке. Этот элемент гардероба и привлек внимание особое придирчивых телезрителей.
«Хороший галстук у ведущего ETV сегодня», - написал эстонский актер театра и кино Харри Кырвитс, опубликовав скриншот из вечерних новостей в социальных сетях.
На кадре видно, что ведущий ETV появился в эфире в трехцветном галстуке, который некоторым зрителям почему-то напомнил триколор соседнего государства. Самое веселое в этой истории то, что в течение вечера диктор новостей сменил свой галстук.
«Читается без слов», - написал Кырвитс комментарий под своим изначальным постом и добавил к нему фото того же ведущего, но уже в новом галстуке.
На самом деле, семичасовой выпуск «Актуальной камеры» Тралла зачитывает в полосатом галстуке, а зрителей девятичасового выпуска этот же диктор приветствует уже в однотонном синем галстуке.
Так галстук ведущего ETV в праздничный день стал темой для бурного обсуждения в социальных сетях. Кто-то попробовал заступиться за диктора, объяснив, что одежду для эфиров выбирает не он сам, а специальный помощник. И все же, большинство комментаторов с юмором отнеслись к этому переодеванию в эфире: «С нетерпением ждем, флаг какой страны появится на дикторе завтра».