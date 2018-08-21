Галстук ведущего «Актуальной камеры» на ETV смутил телезрителей

Дело в том, что 20 августа, в День восстановления независимости Эстонии Йоханнес Тралла предстал перед камерами в разноцветном галстуке. Этот элемент гардероба и привлек внимание особое придирчивых телезрителей.

«Хороший галстук у ведущего ETV сегодня», - написал эстонский актер театра и кино Харри Кырвитс, опубликовав скриншот из вечерних новостей в социальных сетях.

На кадре видно, что ведущий ETV появился в эфире в трехцветном галстуке, который некоторым зрителям почему-то напомнил триколор соседнего государства. Самое веселое в этой истории то, что в течение вечера диктор новостей сменил свой галстук.

«Читается без слов», - написал Кырвитс комментарий под своим изначальным постом и добавил к нему фото того же ведущего, но уже в новом галстуке.

На самом деле, семичасовой выпуск «Актуальной камеры» Тралла зачитывает в полосатом галстуке, а зрителей девятичасового выпуска этот же диктор приветствует уже в однотонном синем галстуке.