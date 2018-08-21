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  • В Сеть попало ужасное видео с Weekend в Пярну: нетерпимость эстонца перешла все границы

В Сеть попало ужасное видео с Weekend в Пярну: нетерпимость эстонца перешла все границы

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На фестивале Weekend в этом году было много по-настоящему ярких моментов. Но, естественно, не обошлось и без конфликтов. Один эстонец решил, что ему всё можно и пытался спровоцировать драку на ровном месте. 

В редакцию портала Elu24 прислали видео, на котором один эстонский парень ведет себя вызывающе и готов избить другого за то, что тот якобы «неправильно одет» и вообще, «п**ераст». Предпочитающий альтернативный стиль одежды парень, на которого прямо-таки набросился агрессивный эстонец, сохранял удивительное спокойствие и на провокации особенно не реагировал.

Кто-то вступился в эту перепалку со словами: «Эстония - свободная страна! И он может быть здесь таким, каким хочет».

Один же из очевидцев уверяет, что конфликт начал «безобидный» парень в черном. 

Смотрите видео! 

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