В Сеть попало ужасное видео с Weekend в Пярну: нетерпимость эстонца перешла все границы

На фестивале Weekend в этом году было много по-настоящему ярких моментов. Но, естественно, не обошлось и без конфликтов. Один эстонец решил, что ему всё можно и пытался спровоцировать драку на ровном месте.
В редакцию портала Elu24 прислали видео, на котором один эстонский парень ведет себя вызывающе и готов избить другого за то, что тот якобы «неправильно одет» и вообще, «п**ераст». Предпочитающий альтернативный стиль одежды парень, на которого прямо-таки набросился агрессивный эстонец, сохранял удивительное спокойствие и на провокации особенно не реагировал.
Кто-то вступился в эту перепалку со словами: «Эстония - свободная страна! И он может быть здесь таким, каким хочет».
Один же из очевидцев уверяет, что конфликт начал «безобидный» парень в черном.
Смотрите видео!