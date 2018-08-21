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  • Выяснилась шокирующая причина смерти актера сериала «Счастливы вместе»

Выяснилась шокирующая причина смерти актера сериала «Счастливы вместе»

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ФОТО: kinopoisk.ru

39-летний актер Александр Исаков, который в прошлом месяце скончался от двухсторонней пневмонии, страдал ВИЧ. Об этом интернет-порталу EG рассказала актриса Ирина Вишнева. 

Александр Исаков, известный по роли режиссeра в сериале «Счастливы вместе», много лет страдал прогрессирующей ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказала коллега Александра — актриса Ирина Вишнева. По словам девушки, двусторонняя пневмония, с которой Исаков попал в больницу, стала осложнением иммунодефицита.

«Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции», - рассказала Ирина Вишнева.

Ранее друг Александра Исакова Роман Печерский обвинил в смерти актeра врачей. Он заявил, что медики в течение трeх недель не могли поставить артисту правильный диагноз, что и привело к трагическим последствиям. По словам мужчины, смерть Александра стала полной неожиданностью для его близких. Вероятнее всего, актeр старался не распространяться о том, что является носителем ВИЧ-инфекции.

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