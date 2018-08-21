Выяснилась шокирующая причина смерти актера сериала «Счастливы вместе»

Александр Исаков, известный по роли режиссeра в сериале «Счастливы вместе», много лет страдал прогрессирующей ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказала коллега Александра — актриса Ирина Вишнева. По словам девушки, двусторонняя пневмония, с которой Исаков попал в больницу, стала осложнением иммунодефицита.

«Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции», - рассказала Ирина Вишнева.