Выяснилась шокирующая причина смерти актера сериала «Счастливы вместе»

39-летний актер Александр Исаков, который в прошлом месяце скончался от двухсторонней пневмонии, страдал ВИЧ. Об этом интернет-порталу EG рассказала актриса Ирина Вишнева.
Александр Исаков, известный по роли режиссeра в сериале «Счастливы вместе», много лет страдал прогрессирующей ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказала коллега Александра — актриса Ирина Вишнева. По словам девушки, двусторонняя пневмония, с которой Исаков попал в больницу, стала осложнением иммунодефицита.
«Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции», - рассказала Ирина Вишнева.
Ранее друг Александра Исакова Роман Печерский обвинил в смерти актeра врачей. Он заявил, что медики в течение трeх недель не могли поставить артисту правильный диагноз, что и привело к трагическим последствиям. По словам мужчины, смерть Александра стала полной неожиданностью для его близких. Вероятнее всего, актeр старался не распространяться о том, что является носителем ВИЧ-инфекции.