На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Танцы»

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ, продюсер шоу «ТАНЦЫ»: «Такого сезона шоу «ТАНЦЫ» еще никогда не было. Три наставника, три команды, три совершенно разных подхода к искусству танца. Пока не ясно, как сложатся отношения между Мигелем, Татьяной и Егором, но я уверен, что всем нам будет интересно наблюдать за этим хореографическим треугольником».

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ ГЛАЗА

Появление в проекте третьего наставника кардинально изменит многие аспекты шоу. Теперь за звание лучшего танцовщика страны и главный приз 3 000 000 рублей будут бороться участники трех команд. А значит – после каждого концерта шоу будут покидать не по два, а по три участника. Шансы задержаться в проекте существенно снизятся – никакого времени на раскачку, в борьбу придется включаться с самого начала. Конкурентная борьба в этом сезоне поднимется на совершенно новый уровень. И не только между танцовщиками…

Помимо трех наставников зрителей ждет новая уникальная концепция проекта, новые участники со всей России и не только, новые крутые номера, обновленные сцена и декорации, новые истории успеха обычных ребят. «ТАНЦЫ» — это не просто проект об искусстве, это настоящий социальный лифт, дающий возможность любому талантливому человеку заявить о себе на всю страну и закрепиться в танцевальной индустрии. Звезды проекта открывают собственные школы, дают мастер-классы, ведут влоги и снимаются в клипах топовых артистов. После каждого сезона участники отправляются в большой тур по городам России, и везде их фееричных концертов ждут с нетерпением! Воспользовавшись трамплином ТНТ, они получают новую жизнь — некоторые о ней мечтали, другие даже не могли вообразить таких высот.

РИСКИ ОПРАВДАННЫ

В 2014-м году телеканал ТНТ пошел на рискованный эксперимент и запустил в эфир новое шоу «ТАНЦЫ», которое на тот момент стало самым дорогим и масштабным проектом канала. Всероссийские кастинги, тысячи танцовщиков, зрелищные еженедельные концерты и искренние истории самых обычных ребят.

За время существования проект «ТАНЦЫ» показал людям огромный спектр существующих танцевальных стилей: вог, дэнсхолл, джаз-фанк, контемпорари, стриппластика, крамп и многие другие. Благодаря проекту люди по всей стране стали интересоваться хореографией, посещать мастер-классы участников, записываться в студии и интересоваться танцевальной культурой в целом.

НОВОЕ = ЛУЧШЕЕ

Новый сезон соберет в себе все лучшее, что было в проекте, продолжит развивать танцевальную культуру, искать таланты по всей стране и показывать зрителям запредельные танцы!

На предварительные кастинги пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» было подано более 10 000 заявок. Креативные продюсеры и хореографы проекта отобрали лучших танцовщиков, которые получили шанс выступить перед тремя наставниками проекта.