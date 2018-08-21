Свершилось! Шоу «Замуж за Бузову» начинается уже на этой неделе

Ольга Бузова — self-made woman. Ее любят миллионы простых зрителей, о ней говорят топ-звезды, каждое событие ее жизни смакуется прессой. Она добилась невероятных успехов во многих областях и все, к чему она прикасается — становится индустрией. Она помогает строить любовь другим, но сама так и не обрела личное счастье. «Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют, и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой.

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ: «Оля Бузова – бесспорный кумир миллионов. Она успешна и очень популярна. Но мы на ТНТ видим в ней не теледиву, а обычную девушку, которой просто нужна любовь. Ей сложно найти достойного мужчину в реальной жизни. Мы попробуем сделать это в новом шоу «Замуж за Бузову». Это будет интересный эксперимент.

КАК ЭТО БУДЕТ?

В новом проекте ТНТ за сердце Ольги Бузовой будут бороться 15 мужчин, и в данном случае «бороться» — это не просто красивый глагол. Чтобы попасть на индивидуальное свидание с Ольгой, участнику необходимо победить в соревнованиях на физическую выносливость, ловкость, остроумие, наличие талантов и находчивость. Но главная победа мужчин — это победа над соблазнами, ведь они будут очень большими!

Ольга Бузова: «Я хочу, чтобы на этом телепроекте меня воспринимали не как самую популярную персону в России, не как артистку или публичного человека, а как девушку. Я хочу сама вспомнить, каково это — быть просто девушкой и напомнить всем, что это мы должны выбирать, за нами должны ухаживать. Потому что так было испокон веков (до нашего времени), мужчина — рыцарь, мужчина — добытчик, мужчина –— завоеватель. Это мужчина должен завоевывать и добиваться. Женщина, конечно, тоже должна многое давать и вдохновлять. Мое участие в этом проекте — это огромный эксперимент и самый безумный поступок в моей жизни!»

СЪЕМКИ

Местом съемок самого красивого и сказочного проекта о любви стала Италия. Родина Ромео и Джульетты, страна жарких страстей и бешеного темперамента, страна вкусной еды и сладкой жизни, красивейшей архитектуры и, конечно, романтики. Настоящая dolce vita для той, чья жизнь находится на виду у миллионов людей. Впрочем, все происходящее в шоу «Замуж за Бузову», станет сюрпризом для всех, в том числе и для самой Ольги. Каждый из городов Италии позволял придумывать все новые и новые темы для свиданий. Зрители увидят, как мужчины будут покорять сердце Бузовой путешествием на озеро Гарда и ужином в замке, прогулкой по каналам Венеции на гондоле, купанием в открытом море возле острова Капри, поездкой на лошадях с видом на тосканские виноградники и многим другим.

КАКОЙ МУЖЧИНА НУЖЕН ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ?

Ответ на этот вопрос не знает никто. Ведь среди претендентов на сердце Ольги, самые разные люди: айтишник, полицейский, стартапер, механик, фитнес-тренер, спортсмен, фрик, веган. Очевидно, одно…

Победит — идеальный! Ведь только такой нужен Ольге Бузовой!

Ольга Бузова: «Почти два года со мной рядом не было даже парня, который ухаживал бы или был бы просто рядом, я даже не говорю о влюбленности или любви. Я не стесняюсь своего возраста, но когда тебе 32 и рядом с тобой нет человека, ты не понимаешь, почему. Неужели я не достойна любви?»