Не верим глазам! Рене Зеллвегер попала в объективы папарацци ФОТО
21 августа 2018, 10:43
Звезда фильмов «Бриджит Джонс», актриса Рене Зеллвегер на выходных попала в объективы папарацци.
49-летняя актриса направлялась в один из ресторанов Нью-Йорка на встречу со своими друзьями. На свежих кадрах актрису просто не узнать: она заметно похудела, была практически без макияжа, одета в синие джинсы, серую кофту и рваную оранжевую бейсболку.
Актриса не стала прятаться от камер, а напротив, мило улыбнулась фотографам. Напомним, последний раз в светском обществе Зеллвегер появлялась в декабре прошлого года. Сейчас она задействована в новом проекте, а выглядит гораздо стройнее и бодрее, чем ранее.