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  • Не верим глазам! Рене Зеллвегер попала в объективы папарацци

Не верим глазам! Рене Зеллвегер попала в объективы папарацци ФОТО

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Звезда фильмов «Бриджит Джонс», актриса Рене Зеллвегер на выходных попала в объективы папарацци.

49-летняя актриса направлялась в один из ресторанов Нью-Йорка на встречу со своими друзьями. На свежих кадрах актрису просто не узнать: она заметно похудела, была практически без макияжа, одета в синие джинсы, серую кофту и рваную оранжевую бейсболку.

Актриса не стала прятаться от камер, а напротив, мило улыбнулась фотографам. Напомним, последний раз в светском обществе Зеллвегер появлялась в декабре прошлого года. Сейчас она задействована в новом проекте, а выглядит гораздо стройнее и бодрее, чем ранее.

Рене Зеллвегер ранее.

ФОТО: outnow.ch

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