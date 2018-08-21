Не верим глазам! Рене Зеллвегер попала в объективы папарацци

49-летняя актриса направлялась в один из ресторанов Нью-Йорка на встречу со своими друзьями. На свежих кадрах актрису просто не узнать: она заметно похудела, была практически без макияжа, одета в синие джинсы, серую кофту и рваную оранжевую бейсболку.