Эксклюзивное интервью: сексуальная группа Serebro объяснила, за что любит Эстонию

- К нам в Эстонию Вы впервые приедете таким составом. Как Вам там сейчас втроем в группе живется? Татьяна, особенно ждем Ваших впечатлений.

- На гастролях мы довольно быстро сдружились. Девочки часто помогают и дают дельные советы и по работе, и в личной жизни, мы абсолютно спокойно можем обсудить любые темы и выслушать друг друга. В Эстонию я приеду в первый раз, поэтому жду с нетерпением нашей поездки и надеюсь, что удастся прогуляться и увидеть достопримечательности.

- В прошлый раз вы выступали в Эстонии где-то в темном-темном лесу, нам так показалось. Помните этот концерт? Было страшно?

- Да, действительно в прошлый раз мы выступали в лесу и это было сказочно. Мы очень любим вашу страну, тут особенная атмосфера, в Эстонии просто потрясающие люди, которые всегда готовы открыть свое сердце, для нас это очень важно, ведь мы выступаем не чтобы технически отработать концерт, от слова работа, а нам важно, чтобы во время концерта все были счастливы и после концерта у них оставались приятные эмоции. Мы с нетерпением ждем поездки, когда мы снова к вам приедем, уверены, что это будет очень круто.

- Каким планируется ваше новое шоу в Таллинне?

- Наше новое шоу будем классным, уверены, что не будет песен, которые аудитория будет не знать. Для нас это очень важно, ощущение, когда все поют вместе с нами. А по поводу самого шоу, мы всегда ориентируемся в большей степени на некую импровизацию, потому что невозможно построить схематично, например, концерт в Таллине или в другом месте, он в любом случае не может быть одинаковым. Мы надеемся, что люди, которые придут, будут помогать нам: отрываться, кайфовать, петь, ведь успешность шоу тоже будет зависеть от них в какой-то степени, можно сказать 50\50.

- Ваше творчество подсказывает, что вы знаете всё об отношениях влюбленных пар. Как часто к вам друзья и родственники обращаются за советами по этим вопросам?

- Часто и родственники, и друзья обращаются за советом, так как у нас очень быстро течет жизнь, опыт накапливается очень быстро, поэтому мы владеем большим количеством информации. За время всех концертов, выступлений, фан-встреч, да и просто встреч с людьми, начинаешь понимать, что от тебя хочет человек, разбираться в характерах, типах личности. Наверное, мы и правда можем дать какой-то очень классный совет, учитывая то, что нам личную жизнь вести очень тяжело и приходится сталкиваться с кучей разных проблем.

- В Омске в начале августа вы активно делали селфи с фанатами. Эстонских поклонников тоже ожидает такая радость?