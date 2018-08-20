«Просим вас не быть черствыми и равнодушными»: как мальчик Ваня спасал свою маму

Волгоградский школьник Иван, чья мать после инсульта попала в больницу, расклеил объявления с просьбой о помощи. Женщина нуждалась в лекарстве, которое было снято в России с продажи по окончании срока регистрации. Ребенок не ожидал, что на его призыв откликнется столько людей со всей страны, пишет Fishki.net.
Шестиклассник Иван попросил волгоградцев помочь найти необходимое для его мамы лекарство «Нимотоп». Попросил как умел - расклеив написанные от руки объявления на подъездах домов в своем районе.
43-летняя мама Вани 1 августа попала в реанимацию с инсультом. После того, как состояние женщины стабилизировалось, ей прописали лекарство, тонизирующее сосуды головного мозга. Однако этого препарата в России больше нет - его сняли с продажи после того, как закончился срок регистрации. После непродолжительного лечения больная выписалась из клиники, т.к. находиться там без приема нужных лекарств, по ее словам, не было смысла. Ее старший сын Андрей служит в армии, потому заботу о маме на себя взял шестиклассник Иван.
Объявление мальчика увидела и сфотографировала местная жительница Марина Петрухина, которая опубликовала снимок в социальных сетях и создала страничку помощи мальчику и его маме. После публикации статьи в газете "Комсомольская правда" ситуацией заинтересовались в комитете здравоохранения Волгоградской области и пообещали подобрать пациентке аналоги препарата. Впрочем, лекарство уже нашли обычные люди, которые откликнулись на просьбы о помощи. Волгоградцы сумели найти 3 пачки препарата - этого хватит на некоторое время. Жители других городов также обещали прислать нужное лекарство. И это отчего-то совсем не удивляет.