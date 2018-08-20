«Просим вас не быть черствыми и равнодушными»: как мальчик Ваня спасал свою маму

Шестиклассник Иван попросил волгоградцев помочь найти необходимое для его мамы лекарство «Нимотоп». Попросил как умел - расклеив написанные от руки объявления на подъездах домов в своем районе.

43-летняя мама Вани 1 августа попала в реанимацию с инсультом. После того, как состояние женщины стабилизировалось, ей прописали лекарство, тонизирующее сосуды головного мозга. Однако этого препарата в России больше нет - его сняли с продажи после того, как закончился срок регистрации. После непродолжительного лечения больная выписалась из клиники, т.к. находиться там без приема нужных лекарств, по ее словам, не было смысла. Ее старший сын Андрей служит в армии, потому заботу о маме на себя взял шестиклассник Иван.