Легендарный эстонский Terminaator годами обманывал своих слушателей

«Неловко признать, но первый басист Андрес Тооме принес мне в рамке письмо, которое было напечатано на машинке. Это была презентация группы, которая начиналась со слов: «Группа Terminator зародилась в 1988 году», – сказал солист Terminaator Яагуп Креэм в передаче Menu .

Получается, что группа на год младше, чем ранее преподносилось ее многочисленным поклонникам. Яагуп Креэм также добавил, что он знает, откуда возникла эта ошибка.

«В школе новый год начинается с 1 сентября, а не с 1 января. Мы начали создавать группу, конечно, с 1987 года, хотя первый концерт для наших одноклассников и друзей состоялся 24 февраля 1988 года, а не 1987-го», – объяснил Креэм и добавил, что уже в 1980 году группа существовала как мальчишеская забава, и даже в это десятилетие была парочка концертов.