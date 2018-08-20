Легендарный эстонский Terminaator годами обманывал своих слушателей

В музыкальной передаче Vikerraadio выяснилось, что популярная эстонская панк-группа Terminaator, которая в прошлом году отметила свой 30-летний юбилей, на самом деле дала свой первый концерт в 1988 году. Возможно, что на самом деле известный коллектив на год моложе, чем было заявлено ранее.
«Неловко признать, но первый басист Андрес Тооме принес мне в рамке письмо, которое было напечатано на машинке. Это была презентация группы, которая начиналась со слов: «Группа Terminator зародилась в 1988 году», – сказал солист Terminaator Яагуп Креэм в передаче Menu.
Получается, что группа на год младше, чем ранее преподносилось ее многочисленным поклонникам. Яагуп Креэм также добавил, что он знает, откуда возникла эта ошибка.
«В школе новый год начинается с 1 сентября, а не с 1 января. Мы начали создавать группу, конечно, с 1987 года, хотя первый концерт для наших одноклассников и друзей состоялся 24 февраля 1988 года, а не 1987-го», – объяснил Креэм и добавил, что уже в 1980 году группа существовала как мальчишеская забава, и даже в это десятилетие была парочка концертов.