Эстонская телезвезда с ужасом рассказала о первых днях материнства: отец ребенка отказался от участия в жизни малышки

«В материнстве самое сложное – это отсутствие сна и помощи. Первые недели были ужасными. Пять первых дней вообще не спала, была в больнице. Это вызвало сильную депрессию и я плакала постоянно», - рассказывает Хелен.

«Я усвоила главное правила материнства: я сама лучше всех знаю, как обращаться с ребенком. К советам других можно прислушаться, но только я нахожусь с ребенком 24/7, поэтому он должен быть воспитан так, как нам с ним удобно. Люди, которые меня во время депрессии и бессонных ночей пугали тем, что будет еще хуже, оказались неправы», - сказала Хелен.