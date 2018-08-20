Эстонская телезвезда с ужасом рассказала о первых днях материнства: отец ребенка отказался от участия в жизни малышки

Звезда эстонского реалити-шоу «Пробный брак» Хелен Кыпп с первых дней материнства воспитывает дочь Кармен одна. Портал Elu24 связался с молодой женщиной и узнал, как проходит ее жизнь после рождения маленькой принцессы.
«В материнстве самое сложное – это отсутствие сна и помощи. Первые недели были ужасными. Пять первых дней вообще не спала, была в больнице. Это вызвало сильную депрессию и я плакала постоянно», - рассказывает Хелен.
«Я усвоила главное правила материнства: я сама лучше всех знаю, как обращаться с ребенком. К советам других можно прислушаться, но только я нахожусь с ребенком 24/7, поэтому он должен быть воспитан так, как нам с ним удобно. Люди, которые меня во время депрессии и бессонных ночей пугали тем, что будет еще хуже, оказались неправы», - сказала Хелен.
Также бывшая телезвезда рассказала об отце ребенка Кальви-Калле Круузмяэ: «Отец Кармен добровольно отказался от участия в жизни маленькой Кармен. Похоже, воспитание ребенка оказалось для него слишком тяжелым».