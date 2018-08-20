Народ Эстонии разочаровал легендарного Тыниса Мяги: причина поражает
20 августа 2018, 15:45
Вчера на таллиннском Певческом поле во время совместного пения ЭР100 выступал и легендарный певец Тынис Мяги, который участвовал во всех крупным народных праздниках по случаю Дня восстановления независимости Эстонии.
Вчерашний концерт на Певческом поле был платным - билет туда стоил 15 евро, и это для Тыниса Мяги стало непонятным. И, конечно же, артист надеялся увидеть на шоу больше людей, хотя их и так там было много.
«Основная и очень печальная причина - это деньги. Почему нельзя было сделать символическую цену - 1 евро и 00 центов, тогда бы получилась цифра 100», - певец считает эту вещь единственным негативным моментом вчерашнего праздника, пишет Kroonika.