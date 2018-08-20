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  • Народ Эстонии разочаровал легендарного Тыниса Мяги: причина поражает

Народ Эстонии разочаровал легендарного Тыниса Мяги: причина поражает

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Laulja Tõnis Mägi laul «Koit» tekitab külmavärinaid

ФОТО: Toomas Huik/Scanpix

Вчера на таллиннском Певческом поле во время совместного пения ЭР100 выступал и легендарный певец Тынис Мяги, который участвовал во всех крупным народных праздниках по случаю Дня восстановления независимости Эстонии. 

Вчерашний концерт на Певческом поле был платным - билет туда стоил 15 евро, и это для Тыниса Мяги стало непонятным. И, конечно же, артист надеялся увидеть на шоу больше людей, хотя их и так там было много. 

«Основная и очень печальная причина - это деньги. Почему нельзя было сделать символическую цену - 1 евро и 00 центов, тогда бы получилась цифра 100», - певец считает эту вещь единственным негативным моментом вчерашнего праздника, пишет Kroonika.

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