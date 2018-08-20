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  • Люди, которые пережили удар молнии, показали, что она сделала с их кожей (ГАЛЕРЕЯ)

Люди, которые пережили удар молнии, показали, что она сделала с их кожей (ГАЛЕРЕЯ)

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ФОТО: Soulpost/Facebook

Риск, что в вас попадет молния — 1 к 300 тысячам в год. И хотя почти 90 процентов людей, в которых попала молния, выживают, на них остаются шрамы от электрического разряда в виде так называемых фигур Лихтенберга.

Не секрет, что разряд молнии имеет очень высокую температуру — в 5 раз горячее Солнца, нагревая окружающий воздух до 27 760 градусов по Цельсию и содержа до 1 миллиона вольт электричества. Даже страшно представить, что может сделать с человеком такой сгусток энергии.

Удар молнии может привести к сердечному приступу, конвульсиям, повреждению мозга, нервной системы, амнезии. Кроме того, это может повредить зрение и снизить либидо (даже привести к импотенции). Не говоря уже об ожогах и лопнувших капиллярах, после чего остается вот такое…

ФОТО: Soulpost/Facebook

Галерею смотрите на сайте Soulpost! 

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