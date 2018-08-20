Жену звезды «Иронии судьбы» Андрея Мягкова парализовало после инсульта

Отмечается, что мужу актрисы Андрею Мягкову приходится одному решать все бытовые проблемы. «Иронии судьбы»
Супругу народного артиста РСФСР 80-летнего Андрея Мягкова актрису Анастасию Вознесенскую парализовало после перенесённого инсульта. Об этом пишет EG.RU со ссылкой на соседей звёздной пары.
По их словам, долгое время народная артистка России страдала от сахарного диабета, а недавний инсульт и вовсе приковал Вознесенскую к постели. Сейчас Андрею Мягкову, который несколько месяцев назад перенёс операцию на сердце и страдает от серьёзных болей в суставах, приходится одному решать все бытовые проблемы. По словам соседей, всенародный любимец даже в такой ситуации не обращается за посторонней помощью.
Отметим, Мягков и Вознесенская поженились 55 лет назад во время учёбы в школе-студии МХАТ. Анастасия Вознесенская стала пользоваться большой популярностью после роли радистки Ани в фильме "Майор "Вихрь". Также артистка запомнилась по летне "Гараж", где она сыграла директора рынка.