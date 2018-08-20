Жену звезды «Иронии судьбы» Андрея Мягкова парализовало после инсульта

По их словам, долгое время народная артистка России страдала от сахарного диабета, а недавний инсульт и вовсе приковал Вознесенскую к постели. Сейчас Андрею Мягкову, который несколько месяцев назад перенёс операцию на сердце и страдает от серьёзных болей в суставах, приходится одному решать все бытовые проблемы. По словам соседей, всенародный любимец даже в такой ситуации не обращается за посторонней помощью.