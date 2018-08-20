Не так сшили: смотрите, какой флаг сегодня появился на здании Maxima в Вильянди
20 августа 2018, 13:36
«Кажется, что какая-то другая страна сегодня тоже отмечает праздник. Maxima в Вильянди. Поздравляем их и нас тоже!» - с таких слов началось обращение неравнодушного гражданина в нашу редакцию.
Внимательный читатель издания Postimees обратил внимание на совершенно неправильный флаг, вывешенный в честь государственного праздника сегодня, 20 августа, в Вильянди. Флаг неожиданно для всех стал сине-бело-черным.
«Когда сшивали, произошла ошибка, в магазине тоже допустили ошибку, не заметив этого», - сообщила пресс-секретарь Maxima Марит Лийк.
Женщина также добавила, что им очень стыдно. По словам представительницы Maxima, сейчас уже недоразумение решено и вывешен правильный эстонский флаг. Смотрите сами! Фото до и после.
Снимок после: