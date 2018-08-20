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  • Не так сшили: смотрите, какой флаг сегодня появился на здании Maxima в Вильянди

Не так сшили: смотрите, какой флаг сегодня появился на здании Maxima в Вильянди

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Логотип Maxima

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala.

«Кажется, что какая-то другая страна сегодня тоже отмечает праздник. Maxima в Вильянди. Поздравляем их и нас тоже!» - с таких слов началось обращение неравнодушного гражданина в нашу редакцию. 

Внимательный читатель издания Postimees обратил внимание на совершенно неправильный флаг, вывешенный в честь государственного праздника сегодня, 20 августа, в Вильянди. Флаг неожиданно для всех стал сине-бело-черным. 

«Когда сшивали, произошла ошибка, в магазине тоже допустили ошибку, не заметив этого», - сообщила пресс-секретарь Maxima Марит Лийк. 

Женщина также добавила, что им очень стыдно. По словам представительницы Maxima, сейчас уже недоразумение решено и вывешен правильный эстонский флаг. Смотрите сами! Фото до и после. 

Снимок того, что было

ФОТО: Facebook

Снимок после: 

К полудню на здании висел правильный флаг

ФОТО: HEGE-LEE PAISTE

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