Не так сшили: смотрите, какой флаг сегодня появился на здании Maxima в Вильянди

Внимательный читатель издания Postimees обратил внимание на совершенно неправильный флаг, вывешенный в честь государственного праздника сегодня, 20 августа, в Вильянди. Флаг неожиданно для всех стал сине-бело-черным.

Женщина также добавила, что им очень стыдно. По словам представительницы Maxima, сейчас уже недоразумение решено и вывешен правильный эстонский флаг. Смотрите сами! Фото до и после.