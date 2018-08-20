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  • Александр Овечкин назвал сына Сергеем в честь погибшего брата

Александр Овечкин назвал сына Сергеем в честь погибшего брата

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Александр Овечкин.

ФОТО: Scanpix

Выбор имени для внука Веры Глаголевой, сына Александра Овечкина и Анастасии Шубской, многих удивил. Хоккеист назвал наследника Сергеем.

Фанаты ожидали, что Александр и Анастасия выберут более экзотическое имя. Кроме того, супруги живут в Америке, где Сергей будет звучать достаточно странно. Однако именно так звали старшего брата Александра, который погиб совсем молодым. Хоккеист признается, что, несмотря на большую разницу в возрасте, они с братом были близки и именно Сергей отвел будущую звезду спорта в секцию, пишет 7d.org.ua.

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