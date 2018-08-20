Александр Овечкин назвал сына Сергеем в честь погибшего брата

Фанаты ожидали, что Александр и Анастасия выберут более экзотическое имя. Кроме того, супруги живут в Америке, где Сергей будет звучать достаточно странно. Однако именно так звали старшего брата Александра, который погиб совсем молодым. Хоккеист признается, что, несмотря на большую разницу в возрасте, они с братом были близки и именно Сергей отвел будущую звезду спорта в секцию, пишет 7d.org.ua.