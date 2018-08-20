Работа в удовольствие: порносайт будет платить за просмотр видео

Порносайт Tube8, известный как дочерний по отношению к PornHub, собирается платить за просмотр порно. Вознаграждение в виде криптовалюты будет начисляться за клики на видео, подписку на актрис и комментирование записей, пишет Mport.ua.

Видеосервис Tube8 — это дочернее предприятие одного из самых популярных в мире порнографических сайтов PornHub с аудиторией в 150 миллионов посещений в месяц.

По словам представителя сервиса Роберта Тёрнера, посетитель будет смотреть порнофильмы, оставлять оценки и комментарии размещённым на сайте видеоматериалам, а на его онлайн-кошелёк будет поступать криптовалюта.