Уточнен диагноз попавшей в больницу Галины Польских

Галина Польских пристыдила журналистов за непроверенные сообщения о госпитализации. Народная артистка считает, что СМИ подрывают ее авторитет.
Галина Польских здорова – она проходит плановый осмотр в одной из московских больниц. Сообщения о госпитализации из-за укуса пчелы актрису просто возмутили.
«Это все ложь и неправда! Стыдно, что такое пишут. Они подрывают авторитет человека, актрисы», – заявила Польских телеканалу «360».
Информация об экстренной госпитализации народной артистки России появилась 19 августа. Сообщалось, что актрису укусила пчела, у нее сильнейшая аллергия и затруднения с дыханием. Позже появилась информация о том, что после оказания медицинской помощи актрису отпустили. Никаких деталей при этом не приводилось.
Другие СМИ писали, что после гастролей в Лондоне и съемок сразу в трех сериалах Галина Александровна отправилась на дачу в Московскую область. Там она позволила себе съесть несколько киви. Через некоторое время артистка почувствовала себя плохо. К счастью, все эти сообщения не подтвердились.
Народная артистка России Галина Польских в последнее время редко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается. Но возмущение, вызванное «новостью», заставило актрису прервать молчание, пишут Dni.
Свои самые заметные и любимые зрителями роли Польских сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам». Всего в послужном списке актрисы более 150 картин, сейчас она играет в пяти театральных постановках.