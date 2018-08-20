Уточнен диагноз попавшей в больницу Галины Польских

Галина Польских здорова – она проходит плановый осмотр в одной из московских больниц. Сообщения о госпитализации из-за укуса пчелы актрису просто возмутили.

«Это все ложь и неправда! Стыдно, что такое пишут. Они подрывают авторитет человека, актрисы», – заявила Польских телеканалу «360».

Информация об экстренной госпитализации народной артистки России появилась 19 августа. Сообщалось, что актрису укусила пчела, у нее сильнейшая аллергия и затруднения с дыханием. Позже появилась информация о том, что после оказания медицинской помощи актрису отпустили. Никаких деталей при этом не приводилось.

Другие СМИ писали, что после гастролей в Лондоне и съемок сразу в трех сериалах Галина Александровна отправилась на дачу в Московскую область. Там она позволила себе съесть несколько киви. Через некоторое время артистка почувствовала себя плохо. К счастью, все эти сообщения не подтвердились.

Народная артистка России Галина Польских в последнее время редко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается. Но возмущение, вызванное «новостью», заставило актрису прервать молчание, пишут Dni.