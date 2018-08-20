Вот они - главные звездные патриоты Эстонии! Смотрите, какие артисты зажигали в честь сегодняшнего праздника

В честь Дня восстановления независимости Эстонии люди на Певческом поле проводили романтический вечер с лучшими артистами страны.

Совместное пение «Сила песни» и последующий концерт «Гул столетия», организуемые фестивалем «Нарген», начались 19 августа на таллиннском Певческом поле в 19:00.

Первую половину концерта, 100 минут подряд гости сами пели в честь 100-летия Эстонии простые песни в режиме караоке вместе с известными эстонскими актерами и певцами, а также с хоровыми исполнителями, пишет Elu24.

А во второй части вечера пели исключительно любимые эстонские артисты, в числе которых: Curly Strings и Estonian Voices, Singer Vinger, Metsatöll, Вайко Эплик, Miljardid, Smilers, Карл-Эрик Таукар, Estraadiraadio с Кайре Вильгатс, Тынис Мяги и Иво Линна.