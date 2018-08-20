Главный фестиваль российской поп-музыки в Эстонии «Танцевальная Волна» объявил свою программу Не пропустите!
20 августа 2018, 11:31
22 августа на столичном Певческом поле пройдет фестиваль «Танцевальная Волна». Организаторы музыкального события опубликовали время выхода артистов на сцену.
Ворота Певческого поля будут открыты с 17.00!
17.00-19.00 – диджей Денис Кораблев
19.00-20.00 – Вирус
20.00-21.00 – Руки Вверх
21.00-22.00 – Юлия Волкова
22.00-23.00 – Serebro
23.00-00.30 – Вера Брежнева
Попасть в зону фестиваля можно через Морские ворота и ворота со стороны остановки «Ору». Могут возникнуть сложности с парковкой, поэтому организаторы рекомендуют по возможности воспользоваться общественным транспортом.
На территорию вносить запрещено: продукты питания и напитки, стеклянную тару, зонты и другие предметы, которые могут помешать или окружающим.