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  • Главный фестиваль российской поп-музыки в Эстонии «Танцевальная Волна» объявил свою программу

Главный фестиваль российской поп-музыки в Эстонии «Танцевальная Волна» объявил свою программу Не пропустите!

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Вера Брежнева

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik / Scanpix

22 августа на столичном Певческом поле пройдет фестиваль «Танцевальная Волна». Организаторы музыкального события опубликовали время выхода артистов на сцену.

Ворота Певческого поля будут открыты с 17.00!

17.00-19.00 – диджей Денис Кораблев

19.00-20.00 – Вирус

20.00-21.00 – Руки Вверх

21.00-22.00 – Юлия Волкова

22.00-23.00 – Serebro

23.00-00.30 – Вера Брежнева

Попасть в зону фестиваля можно через Морские ворота и ворота со стороны остановки «Ору». Могут возникнуть сложности с парковкой, поэтому организаторы рекомендуют по возможности воспользоваться общественным транспортом.

На территорию вносить запрещено: продукты питания и напитки, стеклянную тару, зонты и другие предметы, которые могут помешать или окружающим.

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