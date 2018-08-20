Жена футболиста Жиркова чуть не утонула с сыном на отдыхе в Испании

Многодетная мать поделилась пережитым со своими подписчиками в Instagram.
Жена полузащитника сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Юрия Жиркова Инна недавно побывала вместе с тремя детьми на роскошном итальянском курорте в Марбелье, и, по ее собственному признанию, безмятежный отдых едва не закончился трагедией – многодетная мать едва не утонула вместе с младшим сыном.
Как написала красотка в своем Instagram, в тот роковой день она вместе с детьми отправилась в зоопарк, а потом пошла на пляж.
«После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон, а сама тихонечко собралась и поехала на пляж. Забыла снять часы и к сожалению, лишилась их ... ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула», - написала она, отметив, что восприняла случившееся как урок о том, что вещи могут приходить и уходить, но жизнь и здоровье – это самое важное, что есть у человека.
При этом Инна не стала уточнять ситуацию, в результате которой чуть было не разыгралась трагедия. Подписчики жены футболиста вздохнули с облегчением.
Некоторые, впрочем, стали глумиться над ситуацией, намекая на интеллектуальные способности жены футболиста, которая, по некоторым данным, после окончания школы нигде не работала и не училась.
«Думала, что земля плоская и можно выйти с другой стороны моря и поискать там часы, которые утонули...» – написал один из юзеров.
Отметим, что в этом году Инна и Юрий Жирковы отпраздновали 10-летие совместной жизни. В браке у них родились трое детей, младшему из которых этой осенью исполнится три года.