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  • Деми Ловато – 26! Самая сексуальная певица Америки отмечает день рождения

Деми Ловато – 26! Самая сексуальная певица Америки отмечает день рождения Смотрите галерею!

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Сегодня, 20 августа, популярная американская певица и актриса Деми Ловато отмечает свой день рождения — ей исполняется 26 лет.

Это многосторонняя личность: несмотря на то, что ее основная деятельность — музыка, на ее счету более десяти ролей в кино. С ранних лет Деми слушала метал, затем интересы переместились в сторону хип-хопа и R&B.

В честь такого события Limon решил сделать подборку самых ярких образов певицы. Смотрите галерею!

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