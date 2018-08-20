Деми Ловато – 26! Самая сексуальная певица Америки отмечает день рождения Смотрите галерею!
20 августа 2018, 10:54
Сегодня, 20 августа, популярная американская певица и актриса Деми Ловато отмечает свой день рождения — ей исполняется 26 лет.
Это многосторонняя личность: несмотря на то, что ее основная деятельность — музыка, на ее счету более десяти ролей в кино. С ранних лет Деми слушала метал, затем интересы переместились в сторону хип-хопа и R&B.
В честь такого события Limon решил сделать подборку самых ярких образов певицы. Смотрите галерею!