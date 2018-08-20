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  • Народ обсуждает внешность новой «Миссис Россия – 2018»

Народ обсуждает внешность новой «Миссис Россия – 2018» Смотрите галерею!

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Всего в конкурсе приняли участие тридцать женщин из разных городов России, в том числе одиннадцать многодетных мам.

Накануне, 18 августа в Москве состоялся конкурс на звание самой красивой жены и мамы страны - «Миссис Россия 2018». Победительницей стала Анна Телегина из Твери.

Звания первой вице-миссис удостоена Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика. 

Всего в конкурсе приняли участие 30 женщин из разных городов России, в том числе 11 многодетных мам. Самой юной была 23-летняя москвичка Анна Васютина, а самой старшей — 52-летняя Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода.

Женщин оценивало жюри, в которое вошли телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров, спортсмен Адам Бакаев и другие. Победительницей стала Анна Телегина из Твери, но далеко не все телезрители согласились с мнением жюри. Смотрите галерею!

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