Народ обсуждает внешность новой «Миссис Россия – 2018»

Накануне, 18 августа в Москве состоялся конкурс на звание самой красивой жены и мамы страны - «Миссис Россия 2018». Победительницей стала Анна Телегина из Твери.

Звания первой вице-миссис удостоена Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика.

Всего в конкурсе приняли участие 30 женщин из разных городов России, в том числе 11 многодетных мам. Самой юной была 23-летняя москвичка Анна Васютина, а самой старшей — 52-летняя Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода.