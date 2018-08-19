Под ручку с мужем и в желтеньких туфлях: супруг привел яркую Керсти Кальюлайд на Певческое поле

После официального визита шведской кронпринцессы Виктории в Эстонию и массы торжественных мероприятий, Керсти Кальюлайд продолжает ярко и активно проводить этот насыщенный день, тем более, что для эстонцев сегодня и завтра настоящий праздник.
Сегодня вечером, 19 августа, в рамках летней праздничной недели ЭР100 на таллиннском Певческом поле и в 40 местах по всей Эстонии состоится Совместное пение ЭР100.
Совместное пение «Сила песни» и последующий концерт «Гул столетия», организуемые фестивалем «Нарген», начались 19 августа на таллиннском Певческом поле в 19:00.
Первую половину концерта, 100 минут подряд гости будут петь в честь 100-летия Эстонии простые песни в режиме караоке вместе с известными эстонскими актерами и певцами, а также с хоровыми исполнителями, пишет Elu24.
А во второй части вечера петь будут исключительно любимые эстонские артисты, в числе которых: Curly Strings и Estonian Voices, Singer Vinger, Metsatöll, Вайко Эплик, Miljardid, Smilers, Карл-Эрик Таукар, Estraadiraadio с Кайре Вильгатс, Тынис Мяги и Иво Линна.