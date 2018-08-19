Путину это видео лучше не смотреть: актер Алексей Панин в пух и прах раскритиковал президента России за строительство Крымского моста

На ролике Панин, находясь на Крымском мосту, выходит из автомобиля и после фразы «Это тот самый Крымский мост!» целует асфальт. После актер саркастически благодарит президента России Владимира Путина за то, что он построил «замечательный мост». Панин также отметил, что эти деньги могли пойти лучше на лечение больных раком детей.

После своей речи артист поднимает руки вверх и убегает.

В последней части видео актер уже едет по мосту на машине, где также продолжает благодарить Путина «за счастливое детство».