«Совсем стыд потерял»: 72-летнего Петросяна уличили в пластических операциях

Пользователи Сети уверены, что они застукали Петросяна застукали за "уколами красоты". Кроме того, они считают, что артист сделал это с целью угодить своей молодой избраннице.

По мнению внушительной части интернет-аудитории, в 72 года мужчине должно быть стыдно за использования косметологических средств. В комментариях к постам Евгения Вагановича все чаще можно увидеть комментарии в духе: "Совсем стыд потерял. Прихорашивается дед!"

С популярным мнением не согласилась известный блогер Лена Миро. В своем блоге она заявила, что Петросян "делает все правильно". "Всем бы ст%рперам такую культуру привить. Гораздо приятнее смотреть на человека, если он за собой ухаживает!" – написала она.