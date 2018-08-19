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  • Пикантный нуар: украинская секс-бомба Даша Астафьева снова удивила откровенным фотосетом

Пикантный нуар: украинская секс-бомба Даша Астафьева снова удивила откровенным фотосетом

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Даша Астафьева

ФОТО: Matt Sayles / AP / Scanpix

33-летняя певица поделилась сексуальными снимками в ретро-стиле. 

Одна из самых ярких и смелых звезд украинского шоу-бизнеса — Даша Астафьева в очередной раз удивила поклонников пикантной фотосессией. В своем блоге артистка, которая недавно получила титул самой красивой певицы от конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", поделилась серией фото в дерзком образе.  

Так, Астафьева предстала перед камерой в черном костюме, с каре, а также в нижнем белье. Поклонники актрисы оценили атмосферу снимков и соблазнительную фигуру Даши.  

Фото можно посмотреть на сайте IVONA. И как вам такая Дарья Астафьева? 

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