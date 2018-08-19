Вс, 19.08.2018
ТОП-20: самые необычные образы на фестивале Weekend СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Ау, родители?! В Пярну 140 ваших детей доставили в участок в наркотическом или алкогольном опьянении

Ау, родители?! В Пярну 140 ваших детей доставили в участок в наркотическом или алкогольном опьянении

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция подвела итог всех трех дней фестиваля Weekend. Стражи порядка говорят, что их работа на фестивале в Пярну, куда съехались десятки тысяч гостей, выдалась трудоемкой, но, несмотря на это, обошлось без каких-либо серьезных происшествий. Но вот что на самом деле страшно... 

В полицейский участок за три дня Weekend Baltic в Пярну доставили 255 человек, 140 из них - несовершеннолетние. Причиной этому послужило их нетрезвое состояние. Дело о проступке было заведено в 35 случаях, с другими детьми провели серьезную разъяснительную беседу и позже передали их совершеннолетним родственникам. 

В общей сложности за все три дня фестиваля 122 человека были задержаны с подозрениями на наркотическое опьянение или же у них были найдены наркотические вещества в малых количествах. В вытрезвитель за трое суток доставили 65 человек. 

Более 200 различных находок были переданы полиции: начиная от смартфонов, заканчивая кошельками и документами. Большую часть полиция уже смогла вернуть их владельцам, но почти половина вещей будет ждать своих владельцев в полицейском участке. 

Более сотни водителей были пойманы на превышении скорости, семь человек управляли транспортным средством, не имея прав, а четверо сели пьяными за руль. 

«Полиция осталась этим фестивалем очень довольна. Да, число нарушений может сначала показать большим, но стоит учитывать, что в городе гуляли в течение трех дней несколько десятков тысяч гостей. Фестиваль был для полиции более спокойным, чем в прошлые годы. Нас порадовало то, как много добра мы смогли сделать для хороших людей», - сказал руководитель полицейского участка Андрес Синимери. 

Полиция благодарит всех, с кем работала все три дня плечом к плечу в Пярну: охранную фирму, город Пярну, спасателей, прокуратуру, медиков, и, конечно же, организаторов фестиваля. 

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