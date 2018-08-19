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Что делать и как быть? Землю с 17 августа накрыла сильная магнитная буря

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Головная боль. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Землю несколько дней назад накрыла сильная магнитная буря, которая продлится с 17 по 21 августа.

Специалисты сообщили, что  возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов, пишет Neformat.co.ua.

Влияние бури почувствуют люди с болезнями сердца и сосудов, с хроническими заболеваниями, а также метеозависимые люди. Медики рекомендуют таким людям держать при себе привычные лекарства, избегать значительных физических нагрузок, тяжелой пищи.

Даже абсолютно здоровые люди могут в эти дни мучиться от головных болей, бессонницы, раздражительности, вялости. Им рекомендуется отказаться на этот период от употребления спиртных напитков и отдать предпочтение легкой здоровой пище.

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